Israel e Sudão do Sul discutem reassentar palestinos de Gaza no país africano, dizem fontes

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse este mês que pretende estender o controle militar em Gaza. Nesta semana, ele repetiu sugestões de que os palestinos deveriam deixar o território voluntariamente.

Líderes árabes e de outras regiões do mundo rejeitaram a ideia de transferir a população de Gaza para qualquer país. Os palestinos dizem que isso seria como outra "Nakba" (catástrofe), quando centenas de milhares fugiram ou foram forçados a sair durante a guerra árabe-israelense de 1948.

As três fontes disseram que a perspectiva de reassentar palestinos no Sudão do Sul foi levantada durante reuniões entre autoridades israelenses e o Ministro das Relações Exteriores do Sudão do Sul, Monday Semaya Kumba, quando ele visitou o país no mês passado.

Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul descartou relatos anteriores sobre o plano como "sem fundamento".

Nesta sexta-feira, o ministério não respondeu de imediato às afirmações das fontes.

As discussões foram noticiadas primeiro pela Associated Press na terça-feira, citando seis pessoas com conhecimento do assunto.