Mais de 160 pessoas morreram em decorrência de chuvas fortes e enchentes no Paquistão

ISLAMABAD (Reuters) - Mais de 160 pessoas morreram durante as fortes chuvas e inundações no noroeste do Paquistão nas últimas 24 horas, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

Um helicóptero em uma missão de resgate na província de Khyber Pakhtunkhwa, atingida pelas enchentes, caiu devido ao mau tempo, matando os cinco membros da tripulação.

(Reportagem da Redação do Paquistão)