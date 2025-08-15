Mais de 160 pessoas morreram em decorrência de chuvas fortes e enchentes no Paquistão

ISLAMABAD (Reuters) - Mais de 160 pessoas morreram durante as fortes chuvas e inundações no noroeste do Paquistão nas últimas 24 horas, informaram as autoridades nesta sexta-feira.
Um helicóptero em uma missão de resgate na província de Khyber Pakhtunkhwa, atingida pelas enchentes, caiu devido ao mau tempo, matando os cinco membros da tripulação.
(Reportagem da Redação do Paquistão)
