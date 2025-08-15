Assine UOL
Ministro israelense de extrema direita faz visita surpresa a líder palestino preso

Alexander Cornwell, da Reuters, em Tel Aviv
Bandeira palestina pendurada por manifestantes em uma cerca do Porto de Pireu durante um protesto contra a chegada do 'Crown Iris' (ao fundo), um navio de cruzeiro que transportava turistas israelenses em Atenas, em 14 de agosto de 2025
Bandeira palestina pendurada por manifestantes em uma cerca do Porto de Pireu durante um protesto contra a chegada do 'Crown Iris' (ao fundo), um navio de cruzeiro que transportava turistas israelenses em Atenas, em 14 de agosto de 2025 Imagem: TZORTZINIS / AFP

O ministro da Segurança Nacional de Israel, de extrema direita, visitou o proeminente palestino Marwan Barghouti na prisão e lhe disse: "você não vai vencer", mostrou um vídeo na sexta-feira, um dia depois que outro membro linha-dura do gabinete prometeu "enterrar" a ideia de um Estado palestino.

O ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, compartilhou o vídeo em sua conta no X, dizendo também a Barghouti, uma figura potencialmente unificadora entre os palestinos que está preso há mais de duas décadas, que qualquer um que ameaçar Israel será eliminado.

A visita à prisão ocorreu no início da semana, mas se tornou pública depois que o ministro das Finanças ultranacionalista, Bezalel Smotrich, disse na quinta-feira que começariam as obras de um assentamento que vai dividir a Cisjordânia e a separar ainda mais de Jerusalém Oriental, que os palestinos querem como capital de um futuro Estado.

"Essa realidade finalmente enterra a ideia de um Estado palestino. Simplesmente porque não há nada para reconhecer e ninguém para reconhecer", declarou Smotrich em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

No vídeo no X de Ben-Gvir, que mostrava Barghouti magro e fraco, o ministro lhe disse: "Você não vai vencer. Qualquer um que se meta com o povo de Israel, qualquer um que assassine nossos filhos, qualquer um que assassine nossas mulheres, nós o eliminaremos."

"Você tem que saber disso, ao longo da história", afirmou ele no trecho de 13 segundos que cortou a resposta de Barghouti.

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não respondeu a um pedido de comentário e um porta-voz de Ben-Gvir se recusou a comentar.

A Autoridade Palestina descreveu as falas de Ben-Gvir como uma "ameaça direta" ao homem de 66 anos. Barghouti é um membro sênior do movimento Fatah que dirige a autoridade, que exerce um governo cívico limitado em partes da Cisjordânia ocupada por Israel.

"O Ministério das Relações Exteriores condena com veemência a invasão das seções de confinamento solitário da Prisão de Rimon pelo ministro extremista Ben-Gvir e sua ameaça direta ao irmão e líder Marwan Barghouti", afirmou em um comunicado.

Barghouti foi condenado em 2004 a cinco sentenças de prisão perpétua e 40 anos de prisão depois que um tribunal o condenou por orquestrar emboscadas e ataques suicidas contra israelenses durante a segunda Intifada palestina, ou levante.

Israel considera Barghouti um militante perigoso por sua participação no levante, no qual cerca de 1.000 israelenses e 3.000 palestinos foram mortos. Há muito tempo ele nega as acusações contra ele.

