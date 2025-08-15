Ministro israelense de extrema direita faz visita surpresa a líder palestino preso

"Essa realidade finalmente enterra a ideia de um Estado palestino. Simplesmente porque não há nada para reconhecer e ninguém para reconhecer", declarou Smotrich em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

No vídeo no X de Ben-Gvir, que mostrava Barghouti magro e fraco, o ministro lhe disse: "Você não vai vencer. Qualquer um que se meta com o povo de Israel, qualquer um que assassine nossos filhos, qualquer um que assassine nossas mulheres, nós o eliminaremos."

"Você tem que saber disso, ao longo da história", afirmou ele no trecho de 13 segundos que cortou a resposta de Barghouti.

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não respondeu a um pedido de comentário e um porta-voz de Ben-Gvir se recusou a comentar.

A Autoridade Palestina descreveu as falas de Ben-Gvir como uma "ameaça direta" ao homem de 66 anos. Barghouti é um membro sênior do movimento Fatah que dirige a autoridade, que exerce um governo cívico limitado em partes da Cisjordânia ocupada por Israel.

"O Ministério das Relações Exteriores condena com veemência a invasão das seções de confinamento solitário da Prisão de Rimon pelo ministro extremista Ben-Gvir e sua ameaça direta ao irmão e líder Marwan Barghouti", afirmou em um comunicado.