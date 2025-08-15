Padilha diz que cancelamento de visto de sua família é ataque covarde e tentativa de intimidação

"Não tem nada a ver com o Mais Médicos. Tem a ver com a tentativa de intimidar quem não abaixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos."

À GloboNews, Padilha disse que ficou sabendo do cancelamento dos vistos por meio de sua esposa, já que não se encontrava em São Paulo.

Na quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que o Departamento de Estado dos EUA tomou medidas para revogar e restringir os vistos de vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares, alegando cumplicidade com o que chamou de trabalho forçado de médicos cubanos por meio do programa Mais Médicos do Brasil.

No comunicado foi apontada a revogação dos vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, apontados como tendo responsabilidade pela implementação do programa, em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), quando Padilha também comandava o Ministério da Saúde.

"Criei esse programa em 2013. Hoje não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países. De presidentes e primeiros-ministros de direita, de esquerda, de todos os espectros políticos", acrescentando que sua filha sequer era viva quando o programa foi implementado.

Padilha questionou ainda por que não há sanções a outros países que também têm serviço de médicos cubanos.