Presidente sul-coreano encerrará algumas atividades militares na fronteira com Coreia do Norte

O pacto foi assinado em uma cúpula intercoreana em 2018, mas foi rompido quando as tensões transfronteiriças aumentaram.

Ainda não está claro como Pyongyang responderá à última proposta de Seul. Nas últimas semanas, importantes autoridades norte-coreanas rejeitaram outras medidas tomadas por Lee, um liberal que venceu uma eleição antecipada em junho, para aliviar a tensão entre os dois países.

A Guerra da Coreia terminou em 1953 com um armistício, em vez de um tratado de paz formal, e consolidou a divisão da península.

"Todos sabem que a hostilidade prolongada não beneficia as pessoas em nenhuma das duas Coreias", disse Lee durante seu discurso em Seul.

Lee citou os esforços de seu governo para diminuir as tensões, incluindo a interrupção do lançamento de balões lançados por ativistas com panfletos contra a Coreia do Norte e o desmantelamento das transmissões de propaganda por alto-falantes na fronteira fortemente militarizada.

"Em particular, para evitar confrontos acidentais entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e para construir a confiança militar, tomaremos medidas proativas e graduais para restaurar o Acordo Militar de 19 de setembro", disse Lee, sem dar um prazo.