Putin: conversas podem ser ponto de partida para resolver conflito na Ucrânia e restaurar laços Rússia-EUA

ANCHORAGE, Alasca (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que espera que os acordos alcançados em sua cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, possam ser uma plataforma de lançamento para resolver o conflito na Ucrânia e restaurar os laços entre a Rússia e os EUA.

"Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de referência, não apenas para resolver o problema ucraniano, mas também para o restabelecimento de relações pragmáticas e comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos", disse Putin.

Ele disse que havia um enorme potencial para os dois países criarem uma parceria de negócios e investimentos em áreas como energia, tecnologia e exploração espacial, e no Ártico.