Putin: conversas podem ser ponto de partida para resolver conflito na Ucrânia e restaurar laços Rússia-EUA
ANCHORAGE, Alasca (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que espera que os acordos alcançados em sua cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, possam ser uma plataforma de lançamento para resolver o conflito na Ucrânia e restaurar os laços entre a Rússia e os EUA.
"Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de referência, não apenas para resolver o problema ucraniano, mas também para o restabelecimento de relações pragmáticas e comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos", disse Putin.
Ele disse que havia um enorme potencial para os dois países criarem uma parceria de negócios e investimentos em áreas como energia, tecnologia e exploração espacial, e no Ártico.
"Tenho todos os motivos para acreditar que, seguindo esse caminho, podemos chegar ao fim do conflito na Ucrânia o mais rápido possível", disse ele em uma coletiva de imprensa conjunta na qual os líderes não responderam a perguntas.
Putin, no entanto, não especificou sobre o que os dois lados haviam concordado.
(Reportagem de Redação de Moscou)
