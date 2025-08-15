Putin desembarca para cúpula de alto risco com Trump, que busca um cessar-fogo "hoje"

Na reunião bilateral maior que se seguirá, o secretário do Tesouro Scott Bessent, o secretário de Comércio Howard Lutnick, o secretário de Defesa Pete Hegseth e a chefe de gabinete Susie Wiles também se juntarão a Trump, disse Leavitt.

Trump espera que uma trégua na guerra de 3 anos e meio traga paz à região, além de reforçar suas credenciais como pacificador global digno do Prêmio Nobel da Paz.

Para Putin, a cúpula já é uma grande vitória que ele pode retratar como prova de que anos de tentativas ocidentais de isolar a Rússia foram em vão e que Moscou está retomando seu lugar de direito na mesa principal da diplomacia internacional.

O enviado especial russo Kirill Dmitriev descreveu o clima pré-cúpula como "combativo" e disse que os dois líderes devem discutir não apenas a Ucrânia, mas todo o espectro das relações bilaterais, informou a agência de notícias russa RIA.

Trump, que certa vez disse que acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, admitiu na quinta-feira que a tarefa havia se mostrado mais difícil do que ele esperava. Ele disse que se as conversações desta sexta-feira corressem bem, organizar rapidamente uma segunda cúpula de três vias com Zelenskiy seria ainda mais importante do que seu encontro com Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que uma cúpula tripartite é possível se as conversas no Alasca gerarem resultado, informou a agência de notícias Interfax. Peskov também estimou que as conversações desta sexta-feira poderiam durar de seis a sete horas.