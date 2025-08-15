Putin diz que Rússia estabeleceu contatos bons e diretos com Trump

ANCHORAGE (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou estabeleceu contatos bons e diretos com o presidente dos EUA, Donald Trump, após um período difícil no relacionamento entre os dois países.
Putin, falando após conversas entre os dois líderes no Alasca, disse que a Rússia estava sinceramente interessada em acabar com o conflito na Ucrânia.
(Reportagem do escritório de Moscou)
(Reportagem do escritório de Moscou; Redação de Alexander Marrow; Edição de Mark Trevelyan)
