Surto de sarampo avança na América do Norte, com 18 mortos no ano, diz Opas

(Reuters) - A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) comunicou na sexta-feira um aumento no número de casos de sarampo nas Américas, especialmente na América do Norte, e 18 mortes causadas pela doença.

As 18 mortes estão concentradas justamente na América do Norte: 14 no México, três nos EUA e uma no Canadá.

Até 8 de agosto, 10.139 casos de sarampo haviam sido confirmados em 10 países das Américas, representando um aumento de 34 vezes na comparação com o mesmo período em 2024, mostraram os números da Opas.