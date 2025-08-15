Trump diz que estabelecerá tarifas sobre aço e semicondutores nas próximas semanas

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que estabelecerá tarifas sobre importações de aço e chips semicondutores nas próximas semanas.
"Estabelecerei tarifas na semana que vem e na semana seguinte sobre o aço e sobre, eu diria, chips", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, que o leva para o Alaska, onde se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Ele disse que as taxas serão menores no início para permitir que as empresas venham e desenvolvam fabricação doméstica, e aumentarão posteriormente, seguindo um padrão que também delineou para tarifas sobre produtos farmacêuticos. Ele não detalhou quais serão as taxas.
"Terei uma taxa que será menor no início - o que lhes dará a chance de entrar e construir - e muito alta após um certo período de tempo", disse ele.
Trump disse estar confiante de que as empresas optarão por fabricar nos EUA, em vez de enfrentar tarifas elevadas.
O presidente tem transformado o comércio global ao impor tarifas muito mais altas sobre quase todas as exportações dos países para os EUA, além de tarifas sobre setores específicos, como o automotivo.
Em fevereiro, Trump elevou as tarifas sobre o aço e o alumínio para 25%, mas anunciou em maio que dobraria a taxa para 50% a fim de estimular os fabricantes nacionais.
Não ficou imediatamente claro se outro aumento de tarifas sobre os metais estava em andamento.
Na semana passada, Trump disse que imporia uma tarifa de 100% sobre as importações de semicondutores, mas as empresas que se comprometessem a aumentar a produção nos EUA estariam isentas.
Suas falas foram feitas em conjunto com um anúncio de que a Apple estaria investindo mais US$100 bilhões em seu mercado doméstico.
(Reportagem de Steve Holland e Andrea Shalal)
