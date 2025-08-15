Trump diz que estabelecerá tarifas sobre aço e semicondutores nas próximas semanas

"Terei uma taxa que será menor no início - o que lhes dará a chance de entrar e construir - e muito alta após um certo período de tempo", disse ele.

Trump disse estar confiante de que as empresas optarão por fabricar nos EUA, em vez de enfrentar tarifas elevadas.

O presidente tem transformado o comércio global ao impor tarifas muito mais altas sobre quase todas as exportações dos países para os EUA, além de tarifas sobre setores específicos, como o automotivo.

Em fevereiro, Trump elevou as tarifas sobre o aço e o alumínio para 25%, mas anunciou em maio que dobraria a taxa para 50% a fim de estimular os fabricantes nacionais.

Não ficou imediatamente claro se outro aumento de tarifas sobre os metais estava em andamento.

Na semana passada, Trump disse que imporia uma tarifa de 100% sobre as importações de semicondutores, mas as empresas que se comprometessem a aumentar a produção nos EUA estariam isentas.