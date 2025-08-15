Trump diz que "nada está definido" sobre reunião com Putin

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não sabia o que tornaria sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, um sucesso, afirmando que gostaria de ver um cessar-fogo.

Perguntado sobre o que tornaria a reunião um sucesso, ele afirmou aos repórteres a bordo do Air Force One: "Não posso lhe dizer isso. Não sei. Não há nada definido. Eu quero certas coisas. Quero um cessar-fogo."

"Quero ver um cessar-fogo rapidamente... Não ficarei feliz se não for hoje", disse ele, acrescentando que a Europa e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy também estariam envolvidos. "Quero que a matança pare."