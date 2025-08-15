Trump diz que não houve acordo em cúpula com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

"Houve muitos, muitos pontos com os quais concordamos. Eu diria que em alguns pontos importantes ainda não chegamos lá, mas fizemos alguns progressos", disse Trump, de pé em frente a um pano de fundo onde se lia "Buscando a Paz".

"Não há acordo até que haja um acordo", acrescentou.

Não ficou imediatamente claro se as conversações produziram passos significativos em direção a um cessar-fogo no conflito mais mortal na Europa em 80 anos, uma meta que Trump havia estabelecido desde o início.

Em breves comentários, Putin disse que esperava que a Ucrânia e seus aliados europeus aceitassem os resultados da negociação entre os EUA e a Rússia de forma construtiva e não tentassem "interromper o progresso emergente".

"Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de referência, não apenas para a solução do problema ucraniano, mas também para a restauração de relações pragmáticas e comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos", disse Putin.

Não houve reação imediata de Kiev.