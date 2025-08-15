Trump tenta arrancar de Putin acordo de cessar-fogo na Ucrânia em reunião no Alasca

Trump está pressionando por uma trégua na guerra de 3 anos e meio, o que reforçaria suas credenciais como um pacificador global digno do Prêmio Nobel da Paz.

Para Putin, a cúpula é uma grande vitória antes mesmo de começar, pois ele pode usá-la para dizer que anos de tentativas ocidentais de isolar a Rússia foram desfeitos e que Moscou voltou ao seu lugar de direito na mesa principal da diplomacia internacional. Além disso, há muito tempo ele deseja conversar com Trump cara a cara, sem a Ucrânia.

A Casa Branca informou que a cúpula será realizada às 11h, horário do Alasca (16h de Brasília).

Trump, que uma vez disse que acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, admitiu na quinta-feira que o conflito, a maior guerra terrestre da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, tinha se mostrado um osso mais duro de roer do que ele pensava.

Ele afirmou que, se suas conversas com Putin forem bem-sucedidas, o rápido estabelecimento de uma cúpula tripartite subsequente com Zelenskiy seria ainda mais importante do que seu encontro com Putin.

Uma fonte próxima ao Kremlin disse que havia sinais de que Moscou poderia estar pronta para chegar a um acordo sobre a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, um veterano da diplomacia russa e parte da delegação do Alasca, disse que Moscou nunca revelou sua posição de antemão.