Zelenskiy afirma que Rússia segue atacando Ucrânia antes de reunião entre Trump e Putin

Mais cedo, autoridades regionais ucranianas disseram que a Rússia havia lançado um míssil balístico na região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outra, enquanto um drone danificou a infraestrutura civil e causou um incêndio na região de Sumy, no nordeste do país.

A cidade de Dnipro é um centro de logística para as forças ucranianas, e as regiões de Dnipropetrovsk e Sumy fazem fronteira com a zona de combate e são regularmente bombardeadas pelas forças russas.

A Ucrânia disse esta semana que pequenos grupos da infantaria russa avançaram cerca de 10 quilômetros em direção à principal linha defensiva perto da cidade de Dobropillia, no leste do país, aumentando os temores de um avanço maior que ameaçaria ainda mais as importantes cidades.

No entanto, as autoridades disseram na quinta-feira que as tropas ucranianas conseguiram estabilizar o campo de batalha na área.

Ao comentar sobre o assunto na sexta-feira, Zelenskiy afirmou: "A intenção russa era mostrar força antes do Alasca, mas, na verdade, para os ocupantes, isso está terminando com sua destruição."

(Reportagem de Yuliia Dysa)