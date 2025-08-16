Exército de Israel prepara realocação de residentes de Gaza para o sul, diz porta-voz

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que, antes de lançar a ofensiva, a população civil será retirada para o que ele descreveu como "zonas seguras", chamando a Cidade de Gaza de último reduto do Hamas.

Os equipamentos serão transferidos através da passagem de Kerem Shalom, no sul de Gaza, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e outras organizações internacionais de ajuda humanitária, depois de serem inspecionados pelo Ministério da Defesa, disseram os militares.

Os militares se recusaram a comentar quando perguntados se os equipamentos se destinavam à população da Cidade de Gaza, estimada em cerca de um milhão de pessoas atualmente, e se o local para o qual eles serão realocados no sul de Gaza seria a região de Rafah, que faz fronteira com o Egito.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse neste sábado que os planos para a nova ofensiva ainda estão sendo formulados.

No entanto, as Forças Israelenses já aumentaram as operações nos arredores da Cidade de Gaza na última semana. Moradores dos bairros de Zeitorun e Shejaia relataram que os ataques aéreos e de tanques israelenses destruíram muitas casas.

A guerra começou quando o Hamas atacou o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com as autoridades israelenses, e 20 dos 50 reféns restantes em Gaza ainda estão vivos.