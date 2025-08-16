REPERCUSSÃO-Líderes globais reagem à cúpula entre Trump e Putin sobre guerra na Ucrânia

"Na segunda-feira, eu me reunirei com o presidente Trump em Washington, D.C., para discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra."

"É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as etapas para assegurar garantias de segurança confiáveis junto com os Estados Unidos. Também discutimos sinais positivos do lado norte-americano em relação à participação na garantia da segurança da Ucrânia."

DECLARAÇÃO CONJUNTA DOS LÍDERES EUROPEUS

"Temos certeza de que a Ucrânia deve ter garantias de segurança rígidas para defender efetivamente sua soberania e integridade territorial. Saudamos a declaração do presidente Trump de que os EUA estão preparados para dar garantias de segurança."

"Caberá à Ucrânia tomar decisões em seu território. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força."

"Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de chegar ao fim da luta e a uma paz justa e duradoura... Continuaremos reforçando as sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia."