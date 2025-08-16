Trump adota abordagem de Putin sobre rota para paz na Ucrânia após encontro no Alasca

Zelenskiy rejeitou a demanda, disse a fonte. A Rússia já controla 20% da Ucrânia, incluindo cerca de 75% da província de Donetsk, onde entrou pela primeira vez em 2014.

Em uma grande mudança, Trump também disse que havia concordado com Putin que os negociadores deveriam ir direto para um acordo de paz - não por meio de um cessar-fogo, como a Ucrânia e seus aliados europeus, até agora com o apoio dos EUA, têm exigido.

Zelenskiy disse que viajará para Washington na segunda-feira, enquanto aliados europeus de Kiev saudaram os esforços de Trump, mas prometeram apoiar a Ucrânia e reforçar as sanções contra a Rússia.

Trump se reuniu com Putin por quase três horas no Alasca na sexta-feira, na primeira cúpula EUA-Rússia desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que acabaria com a guerra, e não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta", escreveu Trump em publicação no Truth Social.

RÚSSIA DEVE RECEBER BEM MUDANÇA DE TRUMP