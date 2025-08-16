Xi indicou que China não invadirá Taiwan enquanto eu for presidente, diz Trump

"Vou lhe dizer, você sabe, tem uma coisa muito parecida com o presidente Xi, da China, e Taiwan, mas não acredito que isso vá acontecer de forma alguma enquanto eu estiver aqui. Veremos", disse Trump durante a entrevista.

"Ele me disse: 'Nunca farei isso enquanto você for presidente'. O presidente Xi me disse isso, e eu respondi: 'Bem, eu agradeço', mas ele também disse: 'Eu sou muito paciente, e a China é muito paciente'", disse Trump.

Trump e Xi realizaram sua primeira ligação confirmada do segundo mandato presidencial do norte-americano em junho.

Trump também disse, em abril, que Xi havia lhe telefonado, mas não especificou quando ocorreu a conversa.

A China considera Taiwan como seu próprio território e tem prometido "reunificar-se" com a ilha democrática pela força, se necessário. Taiwan se opõe veementemente às reivindicações de soberania da China.

A embaixada chinesa em Washington descreveu na sexta-feira o tema de Taiwan como "a questão mais importante e sensível" nas relações entre a China e os EUA.