Zelenskiy busca evitar nova briga em conversas com Trump em Washington na 2ª-feira

As negociações no Alasca não conseguiram alcançar o cessar-fogo que Trump buscava, e o líder dos EUA disse nesta sábado que agora quer um acordo de paz rápido e completo e que Kiev deve aceitar porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são".

A retórica contundente joga o ônus diretamente sobre Zelenskiy, colocando-o em uma posição perigosa ao retornar a Washington pela primeira vez desde suas conversas tensas com Trump no Salão Oval, em fevereiro.

Na época, o presidente dos EUA o repreendeu diante da imprensa global, dizendo que Zelenskiy não "tinha as cartas na mão" nas negociações e que a intransigência de Kiev arriscava desencadear a Terceira Guerra Mundial.

A busca de Trump por um acordo rápido desafia a intensa diplomacia dos aliados europeus e da Ucrânia para convencê-lo de que um cessar-fogo deve vir em primeiro lugar e não - como busca o Kremlin - depois que um acordo for firmado.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters que os líderes europeus também foram convidados para a reunião de segunda-feira entre Trump e Zelenskiy, embora não esteja claro quem realmente participará.

Trump informou Zelenskiy sobre suas conversas com Putin durante uma ligação neste sábado que durou mais de uma hora e meia, disse o líder ucraniano. Depois de uma hora, eles foram acompanhados por autoridades europeias e da Otan, acrescentou.