Zelenskiy busca evitar nova briga em conversas com Trump em Washington na 2ª-feira

Por Tom Balmforth e Yuliia Dysa e Pavel Polityuk

LONDRES/KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, voará para Washington na segunda-feira sob forte pressão dos Estados Unidos para chegar a um acordo pelo fim da guerra em seu país, mas determinado a defender os interesses de Kiev - sem provocar uma segunda briga no Salão Oval com o presidente Donald Trump.

O presidente dos EUA convidou Zelenskiy para ir a Washington depois de estender o tapete vermelho para Vladimir Putin, o inimigo de Kiev, em uma cúpula no Alasca que chocou muitos na Ucrânia, onde centenas de milhares de pessoas morreram desde a invasão russa em 2022.

As negociações no Alasca não conseguiram alcançar o cessar-fogo que Trump buscava, e o líder dos EUA disse nesta sábado que agora quer um acordo de paz rápido e completo e que Kiev deve aceitar porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são".

A retórica contundente joga o ônus diretamente sobre Zelenskiy, colocando-o em uma posição perigosa ao retornar a Washington pela primeira vez desde suas conversas tensas com Trump no Salão Oval, em fevereiro.

Na época, o presidente dos EUA o repreendeu diante da imprensa global, dizendo que Zelenskiy não "tinha as cartas na mão" nas negociações e que a intransigência de Kiev arriscava desencadear a Terceira Guerra Mundial.

A busca de Trump por um acordo rápido desafia a intensa diplomacia dos aliados europeus e da Ucrânia para convencê-lo de que um cessar-fogo deve vir em primeiro lugar e não - como busca o Kremlin - depois que um acordo for firmado.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters que os líderes europeus também foram convidados para a reunião de segunda-feira entre Trump e Zelenskiy, embora não esteja claro quem realmente participará.

Trump informou Zelenskiy sobre suas conversas com Putin durante uma ligação neste sábado que durou mais de uma hora e meia, disse o líder ucraniano. Depois de uma hora, eles foram acompanhados por autoridades europeias e da Otan, acrescentou.

"A impressão é que ele quer um acordo rápido a qualquer preço", disse uma fonte familiarizada com a conversa.

A fonte afirmou que Trump disse a Zelenskiy que Putin havia se oferecido para congelar as linhas de frente em outros lugares como parte de um acordo, se a Ucrânia retirasse totalmente suas tropas das regiões orientais de Donetsk e Luhansk, algo que Zelenskiy disse não ser possível.

Trump e o enviado dos EUA, Steve Witkoff, disseram ao líder ucraniano que Putin havia dito que não poderia haver cessar-fogo antes que isso acontecesse, e que o líder russo poderia se comprometer a não lançar nenhuma nova agressão contra a Ucrânia como parte de um acordo.

Kiev rejeitou publicamente a ideia de se retirar de terras ucranianas reconhecidas internacionalmente como parte de um acordo, e afirma que a região industrial de Donetsk serve como uma fortaleza que impede os avanços russos em direção à Ucrânia.

Para Zelenskiy, evitar uma repetição da briga no Salão Oval é fundamental para preservar as relações com os EUA, que ainda fornecem assistência militar e são a principal fonte de inteligência sobre a atividade militar da Rússia.

Além disso, garantias robustas para evitar qualquer invasão russa futura são fundamentais para qualquer acordo sério.

Zelenskiy tem dito repetidamente que uma reunião trilateral com os líderes da Rússia e dos EUA é crucial para encontrar uma maneira de acabar com a guerra em grande escala lançada pela Rússia em fevereiro de 2022.

