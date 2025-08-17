Bolívia realiza eleição presidencial em meio à queda de apoio à esquerda e com inflação como maior preocupação

A disputa marca a primeira vez em quase duas décadas que as pesquisas indicam que o governista Movimento ao Socialismo, ou MAS, pode ser derrotado. O apoio aos candidatos afiliados ao MAS e a outros candidatos de esquerda está atrás da oposição, totalizando cerca de 10%, de acordo com uma pesquisa.

Se nenhum candidato obtiver mais de 40% de apoio com uma vantagem de 10 pontos percentuais, a eleição irá para o segundo turno em 19 de outubro.

Morales, que foi cofundador do MAS e governou o país de 2006 a 2019 sob sua bandeira, foi impedido de concorrer a outro mandato como presidente.

As urnas abriram neste domingo às 8h (9h no horário de Brasília), e fecham às 16h, com resultados iniciais previstos para depois das 21h.

Os resultados oficiais completos serão divulgados em sete dias. Os eleitores também elegerão todos os 26 senadores e 130 deputados, e as autoridades assumirão seus cargos em 8 de novembro.

A frágil economia da Bolívia é a principal preocupação dos eleitores. Os aumentos de preços ultrapassaram outros países latino-americanos neste ano, e o combustível e os dólares estão escassos.