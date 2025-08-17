Hamas condena plano de Israel para realocação de palestinos em Gaza

O grupo militante palestino Hamas disse neste domingo que o plano de Israel para realocar moradores da Cidade de Gaza constitui uma "nova onda de genocídio e deslocamento" para centenas de milhares de habitantes da região.

O grupo disse que o envio planejado de tendas e outros equipamentos de abrigo por Israel no sul de Gaza é um "engano flagrante".

O Exército israelense disse que está organizando o fornecimento de tendas e outros equipamentos a partir deste domingo, antes de seu plano de realocar os residentes das zonas de combate para o sul do enclave "a fim de garantir sua segurança".