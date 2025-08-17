Israelenses protestam em todo o país para exigir fim da guerra em Gaza e libertação de reféns

As manifestações em todo o país foram brevemente interrompidas por volta das 16h, no horário local, quando as sirenes de ataque aéreo soaram em Tel Aviv, Jerusalém e em outros lugares, alertando sobre a chegada de um míssil disparado do Iêmen. O míssil foi interceptado sem incidentes.

Neste domingo, Netanyahu disse a seu gabinete: "Aqueles que hoje pedem o fim da guerra sem derrotar o Hamas não estão apenas endurecendo a posição do Hamas e atrasando a libertação de nossos reféns. Eles também estão assegurando que os horrores de 7 de outubro se repitam várias vezes".

O primeiro-ministro, que lidera a coalizão mais conservadora da história do país, disse que seu governo está determinado a implementar uma decisão para que os militares tomem a Cidade de Gaza, uma das últimas grandes áreas do enclave que ainda não controla.

Essa decisão é amplamente impopular entre os israelenses e muitas das famílias dos reféns, que temem que uma campanha militar ampliada em Gaza possa colocar em risco a vida de seus entes queridos ainda mantidos em cativeiro.

Há 50 reféns mantidos por militantes em Gaza, dos quais as autoridades israelenses acreditam que cerca de 20 ainda estejam vivos.

Mais de 61.000 palestinos já foram mortos na campanha militar de Israel em Gaza, de acordo com autoridades de saúde locais. Eles disseram neste domingo que pelo menos 29 pessoas haviam sido mortas ao longo do último dia.