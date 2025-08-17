Três estados republicanos enviarão tropas da Guarda Nacional para capital dos EUA

Os governadores republicanos de três estados norte-americanos estão enviando centenas de tropas da Guarda Nacional para Washington, D.C., a pedido do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem retratado a cidade como inundada pelo crime.

Os anúncios no sábado de Virgínia Ocidental, Carolina do Sul e Ohio vieram depois que autoridades da capital e o governo Trump negociaram um acordo para manter a chefe da polícia local, Pamela Smith, no cargo, após o procurador-geral de D.C entrar com ação judicial para bloquear o controle federal.

Trump disse nesta semana que estava enviando centenas de soldados da Guarda Nacional de D.C. para Washington e assumindo temporariamente o controle do departamento de polícia da cidade democrata para conter o que ele descreveu como uma emergência de crimes e falta de moradia.