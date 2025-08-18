Aprovação de Trump se mantém em 40%, nível mais baixo de seu mandato, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos

O índice de aprovação de Trump permaneceu inalterado em relação a uma pesquisa Reuters/Ipsos do final de julho, mas caiu 7 pontos percentuais desde seus primeiros dias de volta à Casa Branca, em janeiro, quando 47% dos norte-americanos o aprovavam.

A pesquisa mais recente mostrou que os hispânicos, um grupo que se inclinou a favor de Trump na eleição do ano passado, também se desanimaram com o presidente. Cerca de 32% aprovaram seu desempenho na Casa Branca, igualando seu nível mais baixo de aprovação de Trump este ano.

Mais da metade dos entrevistados -- 54%, incluindo um em cada cinco republicanos -- disse que achava que Trump estava alinhado demais com a Rússia, mesmo quando ele aumentou o esforço para intermediar a paz entre Moscou e Kiev. Trump parece ter abraçado a alegação da Rússia de que a Ucrânia deve ceder território à Rússia para que a guerra termine.

Trump se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca na sexta-feira, e a pesquisa foi encerrada pouco antes da reunião do presidente na segunda-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Apenas 42% dos entrevistados aprovaram o desempenho de Trump em relação ao crime e 43% acharam que ele estava fazendo um bom trabalho na política de imigração. Em todas as políticas, o apoio de Trump veio majoritariamente dos republicanos.

Após retornar à Casa Branca em janeiro, Trump ordenou uma ampla repressão às pessoas que vivem no país ilegalmente, enviando agentes mascarados para prender e deportar migrantes em todo o país. A política desencadeou protestos em massa em cidades como Los Angeles, onde cerca de metade da população se identifica como latina e muitas pessoas têm familiares que são imigrantes recentes.