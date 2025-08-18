Ataques russos na Ucrânia matam 10 antes de reunião entre Trump e Zelenskiy

Três pessoas também foram mortas em um ataque com míssil balístico na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste, informou o governador regional, acrescentando que outras 23 ficaram feridas.

Em Kharkiv, as equipes de resgate levaram os sobreviventes ensanguentados para um local seguro, entre escombros e vidros quebrados. Eles gritavam para outros que permaneciam presos nos enormes destroços de um prédio de apartamentos.

Um repórter da Reuters testemunhou médicos tentando reanimar uma criança, cujas roupas estavam esfarrapadas e o corpo coberto de poeira.

"Um bloco de apartamentos comum... famílias com crianças pequenas, um parquinho infantil, um complexo residencial", disse a moradora Olena Yakusheva, em lágrimas.

"Estávamos apenas vivendo aqui e desfrutando de nosso pequeno prédio."

Zelenskiy, que chamou os ataques de "demonstrativos e cínicos", estava se preparando para conversas com Donald Trump em meio a temores de que o presidente dos EUA pressione a Ucrânia a aceitar um acordo de paz favorável à Rússia.