Democratas do Texas encerram greve, preparando terreno para votação de mapa redesenhado

O primeiro era impedir uma votação sobre novos mapas do Congresso em uma primeira sessão legislativa especial encerrada na sexta-feira. O segundo objetivo era fazer com que a Califórnia e outros Estados liderados pelos democratas considerassem a possibilidade de redesenhar seus próprios mapas para compensar quaisquer cadeiras que os republicanos pudessem ganhar no Texas.

"Estamos retornando ao Texas mais perigosos para os planos dos republicanos do que quando saímos", disse Wu. "Nosso retorno nos permite construir o registro legal necessário para derrotar esse mapa racista no tribunal e levar nossa mensagem às comunidades de todo o Estado e do país."

O presidente da Câmara, Dustin Burrows, um republicano, deu início à sessão às 12h, horário local, nesta segunda-feira, com a presença de um número suficiente de democratas para que houvesse quórum.

"Não estamos mais esperando. Temos quórum. Agora é hora de agir", disse Burrows ao abrir a sessão.

Burrows disse que os democratas que participaram da greve presentes nesta segunda-feira só teriam permissão para deixar as dependências da Câmara se concordassem em ser liberados sob a custódia de um agente do Departamento de Segurança Pública do Texas, responsável por garantir sua presença nas sessões da Câmara daqui para frente.

Mais de 50 democratas da Câmara do Texas deixaram o Estado em 3 de agosto e a maioria foi para Illinois, com o objetivo de impedir que os republicanos tivessem um número suficiente de parlamentares presentes para votar a proposta de redistritamento -- tática já muito utilizada no passado, a maioria sem sucesso.