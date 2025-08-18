Esquerda boliviana sofre derrota histórica e fica fora de 2º turno de eleição presidencial em outubro

O ex-presidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga, da coalizão Alianza, ficou em segundo lugar, com 26,94% dos votos.

"A Bolívia não está pedindo apenas uma mudança de governo, está pedindo uma mudança no sistema político", disse Paz em um discurso transmitido na noite de domingo. "Este é o início de uma grande vitória, de uma grande transformação", acrescentou, enquanto seus apoiadores entoavam "renovação".

Mais cedo no domingo, Quiroga reconheceu os resultados, confirmando seu lugar no segundo turno, e parabenizou Paz por seu desempenho.

O atual presidente, Luis Arce, divulgou uma declaração otimista reconhecendo os resultados. "A democracia triunfou", dizia a declaração.

Se nenhum candidato presidencial obtiver mais de 40% dos votos com uma vantagem de 10 pontos, a eleição será decidida em um segundo turno em 19 de outubro. Os resultados oficiais completos serão anunciados dentro de sete dias.

O bom desempenho de Paz surpreendeu os analistas. As pesquisas de opinião sugeriam que o senador, com cerca de 10% de apoio, estava muito atrás de Quiroga e do candidato de centro-direita Samuel Doria Medina, da coalizão Aliança pela Unidade. O empresário Medina admitiu a derrota no domingo e disse que apoiaria Paz em um eventual segundo turno.