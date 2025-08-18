EUA enviam navios de guerra para perto da Venezuela para combater cartéis de drogas, dizem fontes

Segundo as fontes, os navios são o USS Gravely, o USS Jason Dunham e o USS Sampson.

Uma outra autoridade dos EUA disse à Reuters que, no total, cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais deverão estar mobilizados para os esforços do governo Trump na região sul do Caribe.

Essa mesma autoridade dos EUA disse, sob condição de anonimato, que o compromisso adicional de ativos militares na região de uma forma mais ampla deve incluir aviões espiões P-8, navios de guerra e pelo menos um submarino de ataque.

A autoridade disse que o processo estaria em andamento por vários meses e o plano é que as operações ocorram no espaço aéreo internacional e em águas internacionais.

Os recursos navais podem ser usados não apenas para realizar operações de inteligência e vigilância, mas também como plataforma de lançamento para ataques direcionados, caso seja tomada uma decisão, acrescentou a autoridade.

Trump fez da repressão aos cartéis de drogas uma meta central de seu governo como parte de um esforço mais amplo para limitar a migração e proteger a fronteira sul dos EUA.