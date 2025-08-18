Explosão em fábrica na região russa de Ryazan deixa ao menos 20 mortos e 134 feridos

MOSCOU (Reuters) - O número de mortos em uma explosão ocorrida na semana passada em uma fábrica na região russa de Ryazan subiu para pelo menos 20, com outras 134 pessoas feridas, informaram os serviços de emergência na segunda-feira.

Pavel Malkov, governador da região de Ryazan, que fica a sudeste de Moscou, disse na sexta-feira passada que o incidente havia sido provocado por um incêndio em uma oficina da fábrica.

Mas não ficou claro nos relatos da mídia russa o que causou o incêndio ou o que a fábrica estava produzindo. Fontes oficiais russas não deram detalhes além dos esforços para encontrar e tratar os feridos. Alguns veículos de imprensa informaram que se tratava de uma fábrica de explosivos, mas a Reuters não conseguiu verificar imediatamente essa informação.