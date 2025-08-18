Governo Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante, diz Departamento de Estado

Neste ano, as diretrizes do Departamento de Estado ordenaram que os diplomatas dos EUA no exterior ficassem atentos a qualquer candidato que Washington possa considerar hostil aos Estados Unidos e com histórico de ativismo político.

Cerca de 4.000 vistos foram cancelados porque os visitantes infringiram a lei, sendo a grande maioria por agressão, disse a autoridade. Dirigir sob a influência de álcool e drogas e roubo foram outros delitos, acrescentou a autoridade.

Cerca de 200 a 300 vistos foram revogados por terrorismo, disse a autoridade, citando uma cláusula do Manual de Relações Exteriores do Departamento de Estado. A regra identifica como motivos de inelegibilidade para a obtenção do visto o "envolvimento em atividades terroristas" e "ter certas ligações com organizações terroristas".

A autoridade não informou a quais grupos os estudantes cujos vistos foram revogados estavam vinculados.

O presidente Donald Trump entrou em conflito com diversas universidades de alto nível dos EUA, acusando-as de se tornarem bastiões do antissemitismo após protestos estudantis em larga escala em defesa dos direitos palestinos em meio à guerra de Gaza. Em seu confronto com Harvard, Trump congelou o financiamento e ameaçou remover o status de isenção de impostos da universidade, o que levou várias nações europeias a aumentar as bolsas de pesquisa para atrair talentos.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que revogou os vistos de centenas, talvez milhares de pessoas, inclusive estudantes, porque eles se envolveram em atividades que, segundo ele, contrariam as prioridades da política externa dos EUA.