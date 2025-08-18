Incêndios na Espanha afetam rota do Caminho de Santiago e se espalham pelas montanhas

"Os incêndios têm características especiais como resultado da mudança climática e dessa enorme onda de calor", que se estende por 16 dias, acrescentou ela, referindo-se a uma das mais longas ondas de calor dos últimos 50 anos, que elevou as temperaturas a 45 graus Celsius no fim de semana.

A previsão é de que comece a diminuir na segunda-feira à noite ou na terça-feira.

O sul da Europa está passando por uma das piores temporadas de incêndios florestais das últimas duas décadas, sendo que a Espanha e o vizinho Portugal estão entre os países mais afetados.

Até agora, este ano, cerca de 344.400 hectares foram queimados na Espanha, de acordo com o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais (EFFIS) -- a maior área em seus registros que remontam a 2006 e mais de quatro vezes a média de 2006-2024.

Robles disse que a fumaça densa estava dificultando o trabalho dos aviões de bombardeio de água.

O Exército espanhol enviou 1.900 soldados para ajudar os bombeiros.