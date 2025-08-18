Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

DUBAI (Reuters) - O Irã continuará as negociações com o órgão de vigilância nuclear da ONU e os dois lados provavelmente terão outra rodada de conversas nos próximos dias, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, à mídia estatal na segunda-feira.

Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não têm conseguido acessar as instalações nucleares do Irã desde que Israel e os EUA as bombardearam durante uma guerra de 12 dias em junho, apesar de o chefe da AIEA, Rafael Grossi, ter declarado que as inspeções continuam sendo sua principal prioridade.

"Tivemos negociações (com a AIEA) na semana passada. Essas negociações continuarão e haverá outra rodada de negociações entre o Irã e a agência provavelmente nos próximos dias", disse Baghaei.