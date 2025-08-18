Mercado passa a ver inflação abaixo de 5% este ano pela 1ª vez desde janeiro, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver a inflação abaixo de 5% em 2025 pela primeira vez desde o início de janeiro, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano caiu a 4,95%, de 5,05% na semana anterior, na 12ª semana seguida de recuo na expectativa.

Apesar do recuo, a previsão mediana do mercado ainda segue acima da meta oficial para a inflação, que é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.