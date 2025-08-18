Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs, diz Lula a Noboa

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta segunda-feira a regulamentação das redes sociais e plataformas, em uma declaração após se reunir com o presidente do Equador, Daniel Noboa.

Para Lula, o ambiente digital precisa de regras não apenas para conter ataques à democracia, como também para coibir discursos de ódio, incitação a crimes e à violência e a exploração de menores de idade.