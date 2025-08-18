Paquistão retoma operações de resgate em áreas atingidas por enchentes; número de mortos passa de 300

Nas áreas montanhosas, as chuvas causaram inundações repentinas, bem como deslizamentos de lama e rochas que arrastaram casas, construções, veículos e pertences.

"Foi como um cenário do dia do juízo final", disse o estudante universitário Sahil Khan, de 24 anos, à Reuters TV, descrevendo as inundações. "Todo mundo está com medo. As crianças estão assustadas. Elas não conseguem dormir."

O distrito de Buner foi o mais atingido, com mais de 200 mortes.

As fortes chuvas nas áreas atingidas pelas enchentes, incluindo Buner, forçaram as equipes de resgate a interromper os esforços de socorro por várias horas na segunda-feira, disse à Reuters um oficial do governo regional, Abid Wazir.

"Nossa prioridade agora é limpar as estradas, construir pontes e levar ajuda às pessoas afetadas", afirmou ele.

Segundo as autoridades, mais chuvas fortes são esperadas em todo o Paquistão até o início de setembro.