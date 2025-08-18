Trump diz à Ucrânia para desistir da Otan e da Crimeia antes de reunião com Zelenskiy

Trump se reunirá primeiro com Zelenskiy e depois com os líderes de Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan, informou a Casa Branca. Os líderes europeus estão viajando para Washington para demonstrar solidariedade à Ucrânia e pressionar por fortes garantias de segurança em qualquer acordo pós-guerra.

A equipe de Trump enfatizou no domingo que é preciso haver concessões de ambos os lados. Mas Trump colocou o ônus sobre Zelenskiy para acabar com a guerra que a Rússia começou com sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Isso, juntamente com seus comentários sobre a Otan e a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 durante a presidência de Barack Obama, sugeriu que ele pressionaria Zelenskiy duramente na reunião de segunda-feira.

Zelenskiy "pode encerrar a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar lutando", disse Trump no Truth Social. "Lembre-se de como tudo começou. Nada de recuperar a Crimeia dada por Obama (há 12 anos, sem que um tiro fosse disparado!) e nada de entrar na Otan."

A Ucrânia e seus aliados há muito temem que Trump possa pressionar um acordo favorável a Moscou. No entanto, eles se animaram com alguns acontecimentos, incluindo a aparente disposição de Trump em fornecer garantias de segurança pós-acordo para a Ucrânia.

Zelenskiy, porém, já rejeitou praticamente todas as linhas gerais das propostas de Putin na reunião do Alasca, inclusive a de que a Ucrânia desista do restante da região de Donetsk, da qual controla atualmente um quarto.

Zelenskiy também está buscando um cessar-fogo imediato para conduzir conversações de paz mais profundas. Trump já havia apoiado essa ideia, mas reverteu o curso após a cúpula com Putin e indicou apoio à abordagem preferida da Rússia de negociar um acordo abrangente enquanto a luta continua.