Trump promete decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026

Trump, do Partido Republicano, assinou anteriormente decreto em 25 de março sobre as eleições que foi bloqueado pelos tribunais após Estados liderados por democratas entrarem com ações judiciais.

Os Estados realizam eleições separadamente em cada um dos 50 Estados norte-americanos, mas Trump os alertou para obedecerem.

"Lembrem-se, os Estados são meramente um 'agente' do governo federal na contagem e tabulação dos votos. Eles precisam fazer o que o governo federal, representado pelo presidente dos Estados Unidos, lhes ordenar, para o bem do nosso país", escreveu Trump.

Os comentários do presidente republicano ocorrem após encontro com seu homólogo russo na sexta-feira, no qual Trump afirmou que Vladimir Putin concordou com ele sobre encerrar a votação por correspondência.

Trump, que promoveu a falsa narrativa de que ele, e não o democrata Joe Biden, venceu as eleições de 2020, há muito tempo pressiona seus colegas republicanos a se esforçarem mais para reformular o sistema de votação dos EUA.

Ele também votou por correspondência em algumas eleições anteriores e instou seus apoiadores a fazê-lo em 2024.