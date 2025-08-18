Trump promete decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que assinará um decreto antes das eleições de meio de mandato do ano que vem, afirmando que liderará "um movimento" visando a votação pelo correio e as urnas em todo o país.
"Vou liderar um movimento para acabar com as cédulas de votação pelo correio e também, aproveitando, com as máquinas de votação altamente 'imprecisas', muito caras e seriamente controversas", escreveu ele em uma publicação na mídia social, sem apresentar nenhuma evidência.
"Iniciaremos este esforço, que será fortemente oposto pelos democratas porque eles trapaçam em níveis nunca visto antes, assinando um decreto para ajudar a trazer honestidade às eleições de meio de mandato de 2026", acrescentou.
Trump, do Partido Republicano, assinou anteriormente decreto em 25 de março sobre as eleições que foi bloqueado pelos tribunais após Estados liderados por democratas entrarem com ações judiciais.
Os Estados realizam eleições separadamente em cada um dos 50 Estados norte-americanos, mas Trump os alertou para obedecerem.
"Lembrem-se, os Estados são meramente um 'agente' do governo federal na contagem e tabulação dos votos. Eles precisam fazer o que o governo federal, representado pelo presidente dos Estados Unidos, lhes ordenar, para o bem do nosso país", escreveu Trump.
Os comentários do presidente republicano ocorrem após encontro com seu homólogo russo na sexta-feira, no qual Trump afirmou que Vladimir Putin concordou com ele sobre encerrar a votação por correspondência.
Trump, que promoveu a falsa narrativa de que ele, e não o democrata Joe Biden, venceu as eleições de 2020, há muito tempo pressiona seus colegas republicanos a se esforçarem mais para reformular o sistema de votação dos EUA.
Ele também votou por correspondência em algumas eleições anteriores e instou seus apoiadores a fazê-lo em 2024.
(Reportagem de Susan Heavey e Maiya Keidan)
