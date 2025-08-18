Trump diz que EUA podem tentar negociar fim da crise na Ucrânia sem cessar-fogo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os EUA podem tentar negociar um fim para a crise ucraniana sem um cessar-fogo que traga uma pausa nos combates.
(Reportagem de Andrea Shalal e Jarrett Renshaw)
WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os EUA podem tentar negociar um fim para a crise ucraniana sem um cessar-fogo que traga uma pausa nos combates.
(Reportagem de Andrea Shalal e Jarrett Renshaw)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.