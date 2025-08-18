Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que ligará para o presidente russo, Vladimir Putin, depois de sua reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e que era possível que os três líderes tivessem uma reunião.

Trump também disse aos repórteres no Salão Oval que havia acabado de falar com Putin indiretamente.

(Reportagem de Andrea Shalal)