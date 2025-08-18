Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que ligará para o presidente russo, Vladimir Putin, depois de sua reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e que era possível que os três líderes tivessem uma reunião.
Trump também disse aos repórteres no Salão Oval que havia acabado de falar com Putin indiretamente.
(Reportagem de Andrea Shalal)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.