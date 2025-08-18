Zelenskiy diz que garantias de segurança para a Ucrânia serão elaboradas em 10 dias

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na terça-feira (no horário local, mas ainda segunda-feira em Brasília) após sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes europeus que as garantias de segurança para Kiev devem provavelmente ser elaboradas dentro de 10 dias.

"As garantias de segurança provavelmente serão 'desempacotadas' por nossos parceiros, e mais e mais detalhes surgirão. De alguma forma, tudo isso será formalizado no papel dentro de uma semana ou dez dias", disse Zelenskiy em uma coletiva de imprensa transmitida após as reuniões.

Segundo ele, questões territoriais relacionadas a um possível acordo de paz serão resolvidas entre a Ucrânia e a Rússia.