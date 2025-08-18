Zelenskiy se reúne com Trump na Casa Branca para encontro decisivo

Zelenskiy e um grupo de líderes europeus chegaram a Washington enfrentando uma pressão crescente de Trump para chegar a uma resolução para acabar com a guerra em termos mais favoráveis a Moscou, depois que Trump e Putin se encontraram no Alasca na sexta-feira por quase três horas.

"Precisamos parar essa guerra, parar a Rússia e precisamos de apoio -- parceiros norte-americanos e europeus", disse Zelenskiy aos repórteres.

Trump cumprimentou Zelenskiy do lado de fora da Casa Branca, apertando sua mão e expressando seu contentamento com o terno preto de Zelenskiy, diferente de suas roupas militares típicas. Quando um repórter perguntou a Trump qual era sua mensagem para o povo da Ucrânia, ele disse duas vezes: "Nós os amamos".

Zelenskiy agradeceu e Trump colocou a mão nas costas de Zelenskiy em uma demonstração de afeto antes de os dois homens entrarem no Salão Oval, onde o último encontro deles, em fevereiro, terminou em desastre depois que Trump desrespeitou Zelenskiy na frente das câmeras de televisão.

Desta vez, os líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan juntaram-se a Zelenskiy para demonstrar solidariedade à Ucrânia e pressionar por fortes garantias de segurança em qualquer acordo pós-guerra.

Trump está pressionando por um fim rápido para a guerra mais mortal da Europa em 80 anos, e Kiev e seus aliados temem que ele possa tentar forçar um acordo nos termos da Rússia depois que o presidente na sexta-feira no Alasca estendeu o tapete vermelho -- literalmente -- para Putin, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra.