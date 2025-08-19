Após Rússia lançar 270 drones em ataque noturno, Ucrânia diz que 'Putin não quer paz'

A Rússia atacou a cidade central ucraniana de Kremenchuk com drones durante a noite, disse o prefeito da cidade hoje, chamando a ação de um sinal de que o presidente russo, Vladimir Putin, não quer a paz.

O ataque relatado ocorreu um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com líderes europeus e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em Washington, dizendo que os EUA ajudariam a garantir a segurança da Ucrânia em qualquer acordo para acabar com a guerra da Rússia no país.

Após a reunião de ontem, Trump disse que telefonou para Putin e começou a organizar uma reunião entre Putin e Zelenskiy, a ser seguida por uma cúpula trilateral entre os três presidentes, com o objetivo de chegar a um acordo de paz.