Chanceler russo elogia Trump e critica europeus sobre abordagem de esforço de paz na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na terça-feira que ficou claro na cúpula de sexta-feira entre os Estados Unidos e a Rússia no Alasca que o presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe queriam sinceramente alcançar uma paz duradoura e sustentável na Ucrânia.

Lavrov afirmou que a atmosfera na cúpula Putin-Trump foi "muito boa".

"Ficou claro que o presidente dos EUA e sua equipe, em primeiro lugar, querem sinceramente alcançar um resultado que seja duradouro, sustentável e confiável", disse Lavrov ao canal de televisão estatal Rossiya 24.