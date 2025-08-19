Em resposta a comentários de Trump, Taiwan diz que deve depender de si para ter segurança

"A segurança de Taiwan deve ser alcançada por meio de seus próprios esforços, portanto, nosso país tem se dedicado a aumentar sua capacidade de autodefesa e resiliência. Nosso país continuará trabalhando duro para fazer isso", disse Hsiao aos repórteres em Taipé.

Os Estados Unidos são o mais importante apoiador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, embora não existam laços diplomáticos formais. Também não há tratado de defesa, portanto, se a China atacar, Washington não tem obrigação de ajudar.

Os Estados Unidos, que, no entanto, são obrigados por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender, há muito tempo mantêm uma política de "ambiguidade estratégica", não deixando claro se responderiam militarmente a um ataque chinês a Taiwan.

Trump fez os comentários sobre a invasão em uma entrevista à Fox News, antes das conversas no Alasca com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra de Moscou na Ucrânia.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan é um assunto interno que cabia ao povo chinês resolver.

O governo de Taiwan se opõe veementemente às reivindicações de soberania da China.