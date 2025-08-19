Enormes incêndios florestais se estabilizam na Espanha, previsão de frio alimenta esperança de que pior já passou

Na terça-feira, dados do Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais (Effis) mostraram que os incêndios queimaram vegetação em 38.000 hectares desde segunda-feira, um pouco abaixo dos 42.000 hectares durante todo o ano de 2024.

No entanto, a agência nacional de meteorologia, que na segunda-feira declarou o fim de uma das mais longas ondas de calor das últimas cinco décadas, agora espera que as temperaturas caiam e a umidade aumente.

"A evolução é favorável, as equipes estão estabilizando os incêndios", disse aos repórteres o líder regional de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco.

A região, a maior da Espanha, é uma das mais atingidas pelas chamas. "Se as tendências climáticas continuarem, amanhã estaremos melhor do que hoje e depois de amanhã estaremos melhor", disse Mañueco.

A agência meteorológica disse que as condições adversas permaneceriam no sul da Espanha, inclusive em parte da Extremadura.

Até agora, este ano, cerca de 382.600 hectares foram queimados na Espanha -- uma área equivalente ao tamanho da ilha de Mallorca -- de acordo com o Effis. Essa é a maior área em registros que remontam a 2006 e mais de quatro vezes a média de 2006 a 2024.