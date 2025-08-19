Foco se volta para garantias de segurança após reunião sobre Ucrânia deixar incerto caminho para paz

Ladeado por líderes de aliados, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, na cúpula, o relacionamento caloroso de Zelenskiy com Trump contrastou bastante com o encontro desastroso que tiveram no Salão Oval em fevereiro.

Mas, além das aparências, o caminho para uma paz duradoura permanece profundamente incerto e Zelenskiy pode ser forçado a fazer compromissos dolorosos para acabar com uma guerra que, segundo analistas, já matou ou feriu mais de 1 milhão de pessoas.

E, apesar da sensação temporária de alívio em Kiev, não houve trégua nos combates. A Rússia lançou 270 drones e 10 mísseis em um ataque noturno contra a Ucrânia, segundo a Força Aérea ucraniana, o maior deste mês. O Ministério da Energia disse que a Rússia atacou instalações de energia na região de Poltava, onde fica a única refinaria de petróleo da Ucrânia, causando grandes incêndios.

"A boa notícia é que não houve um fiasco (na Casa Branca). Trump não exigiu a capitulação ucraniana nem cortou o apoio. O clima foi positivo e a aliança transatlântica continua viva", disse John Foreman, ex-adido de defesa britânico em Kiev e Moscou, à Reuters.

"No lado negativo, há uma grande incerteza sobre a natureza das garantias de segurança e o que exatamente os EUA têm em mente."

Zelenskiy disse na terça-feira que seus representantes estavam trabalhando no conteúdo das garantias de segurança.