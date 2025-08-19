Governadores republicanos enviam Guarda Nacional para Washington em apoio a Trump

Trump caracterizou Washington como dominada pela violência e pela falta de moradia, descrição rejeitada pelas autoridades locais. Estatísticas federais e municipais mostram que os índices de crimes violentos caíram drasticamente desde um pico em 2023, embora a taxa de homicídios da cidade continue mais alta do que a maioria das outras grandes cidades dos EUA.

Trump anunciou em 11 de agosto que havia enviado 800 soldados da Guarda para a cidade e assumido temporariamente o controle do departamento de polícia da cidade, um exercício extraordinário do poder presidencial sobre a capital dos EUA. O governo federal também enviou integrantes de diversas agências, incluindo o FBI, para patrulhar as ruas da cidade.

Após uma contestação legal apresentada pelo procurador-geral da cidade, o governo negociou um acordo com a prefeita Muriel Bowser para manter a chefe de polícia Pamela Smith no comando das operações do departamento.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, afirmou que aprovou o envio de cerca de 135 soldados da Guarda para Washington, enquanto o governador do Mississippi, Tate Reeves, anunciou o envio de 200 soldados para a capital. O governador do Tennessee, Bill Lee, também encaminhou 160 soldados da Guarda para a cidade, segundo a mídia local.

"O crime está fora de controle lá, e está claro que algo deve ser feito para combatê-lo", disse Reeves em um comunicado.

No total, os seis Estados republicanos anunciaram o envio de mais de 1.100 soldados da Guarda para Washington.