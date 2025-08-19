Governo regional do Afeganistão diz que acidente rodoviário no oeste do país causou morte de 71 pessoas
CABUL (Reuters) - Um acidente rodoviário na província de Herat, no oeste do Afeganistão, matou 71 pessoas, incluindo 17 crianças, na noite desta terça-feira (horário local), quando um ônibus que transportava migrantes deportados para Cabul pegou fogo após colidir com um caminhão e uma motocicleta, informou o porta-voz do governo provincial, Ahmadullah Muttaqi.
(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar em Cabul)
