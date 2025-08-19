Israel estuda resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza

A proposta inclui a libertação de 200 condenados palestinos presos em Israel e um número não especificado de mulheres e menores presos, em troca de 10 reféns vivos e 18 reféns mortos de Gaza, de acordo com uma autoridade do Hamas.

Duas fontes de segurança egípcias confirmaram os detalhes e acrescentaram que o Hamas também solicitou a libertação de centenas de detentos de Gaza.

A proposta inclui uma retirada parcial das forças israelenses, que atualmente controlam 75% de Gaza, e a entrada de mais ajuda humanitária no enclave, onde uma população de 2,2 milhões de pessoas está enfrentando cada vez mais a fome.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, disse que o acordo de trégua de 60 dias incluiria "um caminho para um acordo abrangente para encerrar a guerra".

A última rodada de negociações indiretas entre as partes terminou em um impasse em julho, com as partes trocando culpas pelo colapso. Israel havia concordado anteriormente com o esboço, apresentado pelo enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, mas as negociações fracassaram em relação a alguns de seus detalhes.

Os planos de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza, no coração do enclave palestino, causaram alarme no exterior e entre os cerca de um milhão de pessoas que vivem lá atualmente.