Líder norte-coreano pede rápida expansão nuclear em meio a exercícios entre EUA e Coreia do Sul

Pyongyang critica regularmente esses exercícios como ensaios para invasão e, às vezes, responde com testes de armas, mas Seul e Washington dizem que eles são puramente defensivos.

Os exercícios anuais de 11 dias, denominados Ulchi Freedom Shield, terão uma escala semelhante à de 2024, mas serão ajustados com reprogramação de 20 dos 40 eventos de treinamento de campo para setembro, informaram anteriormente os militares da Coreia do Sul. Esses atrasos ocorrem no momento em que o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, diz que quer aliviar as tensões com a Coreia do Norte, embora os analistas estejam céticos quanto à resposta de Pyongyang.

Os exercícios são uma "expressão clara de (...) sua intenção de permanecer mais hostil e em confronto" com a Coreia do Norte, disse Kim durante sua visita a um destróier da Marinha na segunda-feira, de acordo com a tradução em inglês da KCNA de seus comentários.

Ele declarou que o ambiente de segurança exige que o Norte "expanda rapidamente" seu armamento nuclear, observando que os recentes exercícios entre os EUA e a Coreia do Sul envolvem um "elemento nuclear".

Espera-se que os esforços dos EUA e de seus aliados para combater o desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte sejam discutidos em uma próxima reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, em Washington.

"Com essa medida, a Coreia do Norte está demonstrando sua recusa em aceitar a desnuclearização e a vontade de atualizar irreversivelmente as armas nucleares", disse Hong Min, analista da Coreia do Norte no Instituto Coreano para a Unificação Nacional.